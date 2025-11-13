В Естонії скасували концерт американського гурту через підтримку анексії Криму

Естонське концертне агентство Baltic Live Agency скасувало запланований на 2026 роік концерт американської рок-групи Limp Bizkit, чий фронтмет Фред Дерст підтримав російську окупацію Криму.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

У Baltic Live Agency коротко повідомили, що концерт Limp Bizkit, запланований на 31 травня 2026 року, скасовується "з причин, які не залежать від організатора".

Попередній продаж квитків мав розпочатися в понеділок, 10 листопада, проте старт продажів відклали.

Анонс виступу Limp Bizkit ще раніше викликав критику через проросійську позицію фронтмена гурту Фреда Дерста. Він зокрема позитивно відгукувався про Владіміра Путіна та публічно підтримав російську окупацію Криму.

Після анонсу концерту Міністерство закордонних справ Естонії прямо висловилось за його скасування, сказавши, що "прихильникам держави-агресора немає місця ні в Естонії, ні в естонському культурному просторі".

Організатори концерту в Таллінні пояснювали свої дії тим, що Limp Bizkit неодноразово виступав у державах – союзницях України, а Дерст до 2019 року "був одружений на російській жінці з Криму і, ймовірно, перебував у спотвореному інформаційному просторі".

Раніше стало відомо, що Литва заборонила в'їзд російському реперу Алішеру Моргенштерну.

А на початку жовтня у зв’язку з кампанією посольства України та активістів у Румунії скасували виступ російської оперної співачки Анни Нетребко.