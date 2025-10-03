В Румунії скасували виступ російської співачки Нетребко 

У зв’язку з кампанією посольства України та активістів у Румунії скасували виступ російської оперної співачки Анни Нетребко у Клуж-Напоці.

Про це посольство повідомило у четвер на своїй Facebook-сторінці, пише "Європейська правда".

6 жовтня було заплановано концерт співачки разом з Трансільванським філармонічним оркестром, а також присвоєння Нетребко звання Почесного доктора Національної медичної академії імені Георге Діми.

Щоби не допустити її виступу, посольство України в Румунії комунікувало з ректором Національної музичної академії, румунськими повітовими та державними інституціями, зокрема з МЗС та Міністерство культури Румунії, а також залучало представників громадянського суспільства.

"Скасувавши виступ Нетребко, румунська сторона проявила розуміння і солідарність з Україною в контексті протидії гібридному впливу Росії через так звані "культурно-мистецькі заходи". Допоки РФ продовжує свою загарбницьку та криваву війну, а її військові щодня вчиняють воєнні злочини, міжнародна ізоляція має тривати. Культура не може бути інструментом для відбілювання репутації агресора", – заявили у посольстві.

За публічну підтримку політики Росії Україна застосувала проти Нетребко санкції.

