В Эстонии отменили концерт американской группы из-за поддержки аннексии Крыма

Эстонское концертное агентство Baltic Live Agency отменило запланированный на 2026 год концерт американской рок-группы Limp Bizkit, чей фронтмен Фред Дерст поддержал российскую оккупацию Крыма.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

В Baltic Live Agency кратко сообщили, что концерт Limp Bizkit, запланированный на 31 мая 2026 года, отменяется "по причинам, не зависящим от организатора".

Предварительная продажа билетов должна была начаться в понедельник, 10 ноября, однако старт продаж отложили.

Анонс выступления Limp Bizkit еще ранее вызвал критику из-за пророссийской позиции фронтмена группы Фреда Дерста. Он, в частности, положительно отзывался о Владимире Путине и публично поддержал российскую оккупацию Крыма.

После анонса концерта Министерство иностранных дел Эстонии прямо высказалось за его отмену, сказав, что "сторонникам государства-агрессора нет места ни в Эстонии, ни в эстонском культурном пространстве".

Организаторы концерта в Таллинне объясняли свои действия тем, что Limp Bizkit неоднократно выступал в государствах-союзниках Украины, а Дерст до 2019 года "был женат на русской женщине из Крыма и, вероятно, находился в искаженном информационном пространстве".

Ранее стало известно, что Литва запретила въезд российскому рэперу Алишеру Моргенштерну.

А в начале октября в связи с кампанией посольства Украины и активистов в Румынии отменили выступление российской оперной певицы Анны Нетребко.