Канада заявила, що Росія та Китай активно ведуть розвідку в Арктиці

Канадська внутрішня розвідувальна служба заявила, що Росія і Китай мають "значний інтерес до розвідки" в арктичній частині Канади і націлені як на уряд країни, так і на її приватний сектор.

Про це пише The Guardian, передає "Європейська правда".

У своїй щорічній промові про загрози, що стоять перед Канадою, Ден Роджерс, директор Канадської служби безпеки та розвідки (CSIS), висловив зростаючу стурбованість щодо того, що ворожі країни стають "все більш зухвалими" в Арктиці.

"Не дивно, що CSIS спостерігає як кібернетичні, так і некібернетичні спроби збору розвідданих, спрямовані як проти урядів, так і проти приватного сектора в регіоні", – заявив він.

У своїй промові Роджерс також зазначив, що агенти CSIS запобігли спробам Росії незаконно придбати канадські товари та технології для використання у війні проти України.

"Цього року CSIS вжила заходів для запобігання цьому, поінформувавши кілька канадських компаній, що європейські підставні компанії, які намагалися придбати їхні товари, насправді були пов'язані з російськими агентами", – сказав він, додавши, що компанії вжили негайних заходів для відмови росіянам.

Він також зазначив, що китайські шпигуни "намагалися завербувати канадців, які володіють інформацією та військовим досвідом".

Окрім загроз з боку Китаю та Росії, Роджерс зазначив, що агентство запобігло потенційно смертельним загрозам з боку Ірану, спрямованим проти дисидентів.

Його заява є першим публічним підтвердженням того, що агентство втрутилося, щоб захистити критиків Тегерана, які проживають у Канаді. CSIS раніше заявляло, що розслідує іранські загрози, але не згадувало конкретних загроз.

"В особливо тривожних випадках протягом останнього року нам довелося переглянути пріоритети наших операцій, щоб протидіяти діям іранських спецслужб та їхніх представників, які взяли на приціл осіб, яких вони вважають загрозою для свого режиму", – додав Роджерс.

Наприкінці серпня у Фінляндії відзначили початок робіт над новим канадським криголамом, який отримає назву Polar Max і має посилити оборону в Арктиці.

Пентагон висловлював стурбованість посиленням співпраці між РФ і Китаєм в Арктиці.