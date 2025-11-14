Канада заявила, что Россия и Китай активно ведут разведку в Арктике

Канадская внутренняя разведывательная служба заявила, что Россия и Китай имеют "значительный интерес к разведке" в арктической части Канады и нацелены как на правительство страны, так и на ее частный сектор.

Об этом пишет The Guardian, передает "Европейская правда".

В своей ежегодной речи об угрозах, стоящих перед Канадой, Дэн Роджерс, директор Канадской службы безопасности и разведки (CSIS), выразил растущую обеспокоенность тем, что враждебные страны становятся "все более дерзкими" в Арктике.

"Неудивительно, что CSIS наблюдает как кибернетические, так и некибернетические попытки сбора разведданных, направленные как против правительств, так и против частного сектора в регионе", – заявил он.

В своей речи Роджерс также отметил, что агенты CSIS предотвратили попытки России незаконно приобрести канадские товары и технологии для использования в войне против Украины.

"В этом году CSIS приняла меры для предотвращения этого, проинформировав несколько канадских компаний, что европейские подставные компании, которые пытались приобрести их товары, на самом деле были связаны с российскими агентами", – сказал он, добавив, что компании приняли немедленные меры для отказа россиянам.

Он также отметил, что китайские шпионы "пытались завербовать канадцев, обладающих информацией и военным опытом".

Помимо угроз со стороны Китая и России, Роджерс отметил, что агентство предотвратило потенциально смертельные угрозы со стороны Ирана, направленные против диссидентов.

Его заявление является первым публичным подтверждением того, что агентство вмешалось, чтобы защитить критиков Тегерана, проживающих в Канаде. CSIS ранее заявляло, что расследует иранские угрозы, но не упоминало конкретных угроз.

"В особо тревожных случаях в течение последнего года нам пришлось пересмотреть приоритеты наших операций, чтобы противодействовать действиям иранских спецслужб и их представителей, которые взяли на прицел лиц, которых они считают угрозой для своего режима", – добавил Роджерс.

В конце августа в Финляндии отметили начало работ над новым канадским ледоколом, который получит название Polar Max и должен усилить оборону в Арктике.

Пентагон выражал обеспокоенность усилением сотрудничества между РФ и Китаем в Арктике.