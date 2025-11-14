Швеція: чоловік копирсався руками в цукерках і отримав штраф

У Швеції суд оштрафував чоловіка за те, що він голими руками порпався у контейнері з цукерками без обгортки, завдавши магазину збитків.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aftonbladet.

Справа стосувалась випадку, який стався у районі Галланд на південному заході Швеції у лютому 2025 року.

Чоловік зайшов у магазин і заліз руками в контейнер із цукерками, а також украв бутерброд.

"На підставі представлених доказів встановлено, що залишки цукерок були зіпсовані і не могли бути продані, а вартість цих цукерок становила 1632 крони", – йдеться у вироку, винесеному цього тижня.

Сам чоловік у суді стверджував, що не порпався у цукерках, а лише взяв кілька з них. Тепер йому треба сплатити 1500 шведських крон (приблизно 130 євро) компенсації.

Нагадаємо, в Нідерландах тимчасово відкликали желейні цукерки, де нібито виявили канабіс, хоча пізніше цього не підтвердили.

В Англії постав перед судом 76-річний чоловік, який давав дітям у літньому таборі цукерки з седативними засобами.