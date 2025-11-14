Швеция: мужчина копался руками в конфетах и получил штраф

В Швеции суд оштрафовал мужчину за то, что он голыми руками копался в контейнере с конфетами без обертки, нанеся магазину ущерб.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aftonbladet.

Дело касалось случая, который произошел в районе Галланд на юго-западе Швеции в феврале 2025 года.

Мужчина зашел в магазин и залез руками в контейнер с конфетами, а также украл бутерброд.

"На основании представленных доказательств установлено, что остатки конфет были испорчены и не могли быть проданы, а стоимость этих конфет составляла 1632 кроны", – говорится в приговоре, вынесенном на этой неделе.

Сам мужчина в суде утверждал, что не рылся в конфетах, а только взял несколько из них. Теперь ему нужно заплатить 1500 шведских крон (примерно 130 евро) компенсации.

Напомним, в Нидерландах временно отозвали желейные конфеты, в которых якобы обнаружили каннабис, хотя позже это не подтвердили.

В Англии предстал перед судом 76-летний мужчина, который давал детям в летнем лагере конфеты с седативными средствами.