У Німеччині відреагували на рішення США оголосити місцевих "антифашистів" терористами

Німецька влада применшила загрозу місцевого антифашистського угруповання Antifa Ost, яке Сполучені Штати напередодні оголосили терористичною організацією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За даними Міністерства внутрішніх справ Німеччини, Antifa Ost, також відома як "Банда молотків" за свою улюблену зброю, діє як ультраліва екстремістська мережа.

Німецька влада заявляє, що члени Antifa Ost в останні роки здійснили численні насильницькі напади на осіб, яких вони називають "фашистами". Слідчі також пов'язують угруповання із серією нападів під час ультраправих пам'ятних заходів у Будапешті в лютому 2023 року.

"За оцінкою органів безпеки, потенційна загроза, яку становить ця група, останнім часом значно зменшилася", – сказала речниця німецького МВС Сара Фрюхауф, додавши, що лідери та активні члени Antifa Ost перебувають під вартою або вже засуджені.

Речник уряду Німеччини Штеффен Маєр відмовився коментувати рішення США, але підтвердив, що Берлін не було заздалегідь поінформовано про це рішення.

У четвер США оголосили Antifa Ost та три інші європейські групи, які належать до руху "антифа", терористичними через здійснення політично мотивованого насильства.

Президент США Дональд Трамп критикував "антифу" – поняття, яке охоплює широкий спектр організацій, що виступають проти ультраправих – ще під час першого терміну. У вересні 2025-го він оголосив "антифу" терористичною організацією.

Трамп і його союзники-республіканці звинуватили прихильників "антифи" у розпалюванні політичного насильства після вбивства консервативного активіста Чарлі Кірка та на тлі протестів проти федеральних імміграційних органів.