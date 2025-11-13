США оголосили терористами "антифашистські" групи у Греції, Італії та Німеччині

Сполучені Штати у четвер оголосили терористичними чотири групи в Німеччині, Італії та Греції, звинувативши їх у політичному насильстві.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив Державний депарламент США.

Державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що визнав німецьку організацію Antifa Ost "спеціально визначеною глобальною терористичною організацією".

Аналогічний статус він наклав на три інші групи у Греції та Італії, пояснивши це виконанням "зобов'язання Трампа протистояти кампанії політичного насильства "антифа" (скорочено від "антифашизм". – Ред.)".

"Групи, пов'язані з цим рухом ("антифа". – Ред.), сповідують революційні анархістські або марксистські ідеології, зокрема антиамериканізм, "антикапіталізм" і антихристиянство, використовуючи їх для підбурювання і виправдання насильницьких нападів у країні та за кордоном", – сказав держсекретар США.

Він додав, що має намір також визнати чотири групи "іноземними терористичними організаціями" з 20 листопада.

Президент США Дональд Трамп критикував "антифу" – поняття, яке охоплює широкий спектр організацій, що виступають проти ультраправих – ще під час першого терміну. У вересні 2025-го він оголосив "антифу" терористичною організацією.

Трамп і його союзники-республіканці звинуватили прихильників "антифи" у розпалюванні політичного насильства після вбивства консервативного активіста Чарлі Кірка та на тлі протестів проти федеральних імміграційних органів.