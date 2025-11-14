В Германии отреагировали на решение США объявить местных "антифашистов" террористами

Немецкие власти преуменьшили угрозу местной антифашистской группировки Antifa Ost, которую Соединенные Штаты накануне объявили террористической организацией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

По данным Министерства внутренних дел Германии, Antifa Ost, также известная как "Банда молотков" за свое любимое оружие, действует как ультралевая экстремистская сеть.

Немецкие власти заявляют, что члены Antifa Ost в последние годы совершили многочисленные насильственные нападения на лиц, которых они называют "фашистами". Следователи также связывают группировку с серией нападений во время ультраправых памятных мероприятий в Будапеште в феврале 2023 года.

"По оценке органов безопасности, потенциальная угроза, которую представляет эта группа, в последнее время значительно уменьшилась", – сказала пресс-секретарь немецкого МВД Сара Фрюхауф, добавив, что лидеры и активные члены Antifa Ost находятся под стражей или уже осуждены.

Пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Майер отказался комментировать решение США, но подтвердил, что Берлин не был заранее проинформирован об этом решении.

В четверг США объявили Antifa Ost и три другие европейские группы, относящиеся к движению "антифа", террористическими из-за совершения политически мотивированного насилия.

Президент США Дональд Трамп критиковал "антифу" – понятие, которое охватывает широкий спектр организаций, выступающих против ультраправых – еще во время первого срока. В сентябре 2025 года он объявил "антифу" террористической организацией.

Трамп и его союзники-республиканцы обвинили сторонников "антифы" в разжигании политического насилия после убийства консервативного активиста Чарли Кирка и на фоне протестов против федеральных иммиграционных органов.