Шмигаль анонсував наступне засідання "Рамштайну"

Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України, відомої також як формат "Рамштайн", відбудеться 3 грудня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в дописі міністра оборони Дениса Шмигаля на X.

Глава Міноборони України у пʼятницю взяв участь у відеоконференції за участю міністрів оборони країн Е5 – Німеччини, Великої Британії, Італії, Польщі та Франції, а також головної дипломатки ЄС Каї Каллас.

"Готуємо наступне засідання у форматі "Рамштайн" на 3 грудня. Дякую союзникам за послідовну підтримку!" – написав він.

Шмигаль не уточнив, як саме відбуватиметься наступне засідання Контактної групи – онлайн чи офлайн. Відомо, що 3-4 грудня у штаб-квартирі НАТО відбудеться зустріч міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу.

Нагадаємо, попередній "Рамштайн" відбувся в очному форматі 15 жовтня

Це стало першим засіданням з лютого, у якому взяв участь фізично глава Пентагону Піт Гегсет.

