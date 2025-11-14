Шмигаль анонсував наступне засідання "Рамштайну"
Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України, відомої також як формат "Рамштайн", відбудеться 3 грудня.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в дописі міністра оборони Дениса Шмигаля на X.
Глава Міноборони України у пʼятницю взяв участь у відеоконференції за участю міністрів оборони країн Е5 – Німеччини, Великої Британії, Італії, Польщі та Франції, а також головної дипломатки ЄС Каї Каллас.
"Готуємо наступне засідання у форматі "Рамштайн" на 3 грудня. Дякую союзникам за послідовну підтримку!" – написав він.
Шмигаль не уточнив, як саме відбуватиметься наступне засідання Контактної групи – онлайн чи офлайн. Відомо, що 3-4 грудня у штаб-квартирі НАТО відбудеться зустріч міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу.
Нагадаємо, попередній "Рамштайн" відбувся в очному форматі 15 жовтня
Це стало першим засіданням з лютого, у якому взяв участь фізично глава Пентагону Піт Гегсет.
