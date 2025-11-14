Шмыгаль анонсировал следующее заседание "Рамштайна"

Следующее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, известной также как формат "Рамштайн", состоится 3 декабря.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в посте министра обороны Дениса Шмыгаля на X.

Глава Минобороны Украины в пятницу принял участие в видеоконференции с участием министров обороны стран Е5 – Германии, Великобритании, Италии, Польши и Франции, а также главного дипломата ЕС Каи Каллас.

"Готовим следующее заседание в формате "Рамштайн" на 3 декабря. Спасибо союзникам за последовательную поддержку!" – написал он.

Шмыгаль не уточнил, как именно будет проходить следующее заседание Контактной группы – онлайн или офлайн. Известно, что 3-4 декабря в штаб-квартире НАТО состоится встреча министров иностранных дел стран-членов Альянса.

Напомним, предыдущий "Рамштайн" состоялся в очном формате 15 октября

Это стало первым заседанием с февраля, в котором принял участие физически глава Пентагона Пит Хэгсет.

