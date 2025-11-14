У Єврокомісії іронічно відреагували на чергові закиди з боку Ілона Маска

Європейська комісія подякувала американському мільярдеру Ілону Маску, який розкритикував процес обрання очільника цього органу, за інтерес до себе.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Напередодні Маск розкритикував голову Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн у відповідь на останні зусилля ЄС щодо боротьби з дезінформацією.

В одному з дописів на X він написав: "Лідер ЄС повинен бути обраний народом ЄС, а не призначений комітетом!"

У відповідь деякі користувачі X нагадали власнику соцмережі, що Євросоюз не є урядом і має численних лідерів, які керують різними інституціями та країнами, а фон дер Ляєн була призначена 27 главами держав та урядів і обрана Європейським парламентом.

Допис Маска був опублікований у відповідь на допис фон дер Ляєн, в якому вона говорила про "Щит демократії" – серію ініціатив, спрямованих на боротьбу з дезінформацією в Інтернеті та іноземним втручанням у євровибори.

У Єврокомісії критику мільярдера прокоментували лаконічно: "Ми дуже вітаємо інтерес Маска до нашого європейського "Щита демократії". Це ознака того, що він переймається цією проблемою".

Минулого року американський мільярдер Ілон Маск назвав недемократичним розподіл повноважень між Єврокомісією і Європарламентом.

