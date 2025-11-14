В Еврокомиссии иронично отреагировали на очередные упреки со стороны Илона Маска

Европейская комиссия поблагодарила американского миллиардера Илона Маска, который раскритиковал процесс избрания главы этого органа, за интерес к себе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Накануне Маск раскритиковал главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен в ответ на последние усилия ЕС по борьбе с дезинформацией.

В одном из постов на X он написал: "Лидер ЕС должен быть избран народом ЕС, а не назначен комитетом!"

В ответ некоторые пользователи X напомнили владельцу соцсети, что Евросоюз не является правительством и имеет многочисленных лидеров, которые управляют различными институтами и странами, а фон дер Ляйен была назначена 27 главами государств и правительств и избрана Европейским парламентом.

Сообщение Маска было опубликовано в ответ на сообщение фон дер Ляйен, в котором она говорила о "Щите демократии" – серии инициатив, направленных на борьбу с дезинформацией в Интернете и иностранным вмешательством в евровыборы.

В Еврокомиссии критику миллиардера прокомментировали лаконично: "Мы очень приветствуем интерес Маска к нашему европейскому "Щту демократии". Это признак того, что он озабочен этой проблемой".

В прошлом году американский миллиардер Илон Маск назвал недемократичным распределение полномочий между Еврокомиссией и Европарламентом.

