У Франції слідом за Shein візьмуться ще за низку "дешевих" онлайн-магазинів

В уряді Франції виявили ймовірно нелегальні товари ще на п’ятьох відомих онлайн-майданчиках і повідомили про це прокуратуру.

Як повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда", про це заявив міністр торгівлі Серж Папен.

Серж Папен заявив, що сумнівні товари, які можуть не відповідати французькому законодавству і стандартам, виявили ще на п’ятьох відомих онлайн-платформах, окрім Shein – Wish, Temu, AliExpress, eBay і Joom.

"Ми повідомили прокурору Республіки про усі платформи, що пропонують нелегальні товари", – сказав міністр.

"Ми з’ясували, що на AliExpress та Joom також продавали секс-ляльки в образі дітей", – зазначив він .На цих майданчиках також виявили предмети, що класифікуються як зброя категорії А.

До Wish, Temu і Amazon є питання стосовно обмеження доступу неповнолітніх до контенту порнографічного характеру.

Міністр додав, що до усіх платформ, які продають нелегальні товари, буде однакове ставлення регуляторних органів.

Нагадаємо, нещодавно у Франції нещодавно спалахнув скандал довкола платформи Shein та почалися розслідування – після того, як у каталозі помітили секс-ляльок дитячої зовнішності. Це, втім, не завадило відкриттю у Парижі першого фізичного магазину Shein.

Також цього тижня у ЄС попередньо домовилися змінити політику щодо дешевих посилок з торгових онлайн-платформ та стягувати мита навіть з найдешевших пакунків, тоді як наразі "порогом" є вартість 150 євро.