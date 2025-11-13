У ЄС взялися за дешеві посилки з Китаю: безмитний поріг до 150 євро скасують

У ЄС попередньо домовилися змінити політику щодо дешевих посилок з торгових онлайн-платформ та стягувати мита навіть з найдешевших пакунків, тоді як наразі "порогом" є вартість 150 євро.

Про це повідомили у пресслужбі Ради ЄС, пише "Європейська правда".

Міністерка економіки головуючої у Раді ЄС Данії Стефані Лосе оголосила, що країни досягли попередньої домовленості щодо усунення порогу у 150 євро, після якого наразі починаються митні збори з посилок.

"Ми забезпечимо, щоб мита сплачувалися з першого ж євро, щоб створити рівні умови гри для європейських бізнесів та обмежити навалу дешевих товарів. Ми також домовилися щодо необхідності працювати над тимчасовим рішенням якнайшвидше у 2026 році", – сказала вона.

Про "тимчасове рішення" йдеться через те, що нові правила планують запустити тоді ж, коли запрацює загальноєвропейський хаб митних даних, що очікується у 2028 році.

Переговори щодо його запуску між Радою ЄС і Європарламентом ще тривають.

За орієнтовними оцінками, з існуючим порогом близько 65% посилок для покупців у ЄС з торгових онлайн-платформ заходять із заниженою ціною, щоб уникнути митних зборів. За підрахунками ЄК, 91% усіх онлайн-покупок європейських споживачів за 2024 рік вартістю менше 150 євро прибули з Китаю.

Останнім часом про навалу дешевих товарів сумнівної якості з китайських онлайн-платфом заговорили у багатьох країнах Європи. Деякі платформи вже потрапляли під розслідування і штрафи національних органів.

У Франції нещодавно спалахнув гучний скандал довкола платформи Shein – після того, як у каталозі помітили секс-ляльок дитячої зовнішності. Це, втім, не завадило відкриттю у Парижі першого фізичного магазину Shein.