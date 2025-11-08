У Франції висунули звинувачення ще одному чоловіку, що придбав секс-ляльки дитячої зовнішності
У Франції повідомляють про ще одну кримінальну справу у зв’язку з продажем на торгових онлайн-платформах секс-ляльок в образі малолітніх дівчат.
Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".
Стало відомо про арешт ще одного чоловіка, який раніше придбав на китайській платформі Shein двох секс-ляльок у вигляді малолітніх дівчат, через яких платформа потрапила у скандал.
46-річному чоловіку з департаменту Ізер на сході країни висунули звинувачення за статтею про ввезення, володіння чи придбання одного чи багатьох зображень неповнолітнього порнографічного характеру".
Ляльки були придбані у липні й жовтні 2025 року. Як випливає з коментарів представників прокуратури, чоловік вирішив сам здатися поліції, ймовірно злякавшись після скандалу довкола Shein, що рано чи пізно його почнуть шукати.
Раніше повідомляли про перехоплення посилки з такою лялькою та затримання її 56-річного покупця з півдня Франції.
Нагадаємо, скандал із Shein набрав обертів минулими вихідними – після того, як французькі регулятори помітили на платформі секс-ляльок в образі малолітніх дівчаток.
На додачу, один із депутатів знайшов у каталогах платформи предмети, що класифікуються як зброя категорії А і продаж яких порушує французьке законодавство.
Французька прокуратура повідомила про розслідування щодо онлайн-платформ Shein, Temu, AliExpress та Wish через підозри у присутності в каталозі нелегальних товарів.
В уряді Франції також анонсували "операцію виняткових масштабів" з контролю вмісту посилок, які прибувають в країну з Shein.
Усе це не завадило відкриттю у Парижі першого фізичного магазину Shein, що супроводжувалося ажіотажем та акціями протесту – щодо секс-ляльок та щодо порушення прав уйгурської меншини у Китаї.
Тимчасове рішення про призупинення доступу до платформи Shein врешті скасували.