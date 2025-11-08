У Франції висунули звинувачення ще одному чоловіку, що придбав секс-ляльки дитячої зовнішності

У Франції повідомляють про ще одну кримінальну справу у зв’язку з продажем на торгових онлайн-платформах секс-ляльок в образі малолітніх дівчат.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Стало відомо про арешт ще одного чоловіка, який раніше придбав на китайській платформі Shein двох секс-ляльок у вигляді малолітніх дівчат, через яких платформа потрапила у скандал.

46-річному чоловіку з департаменту Ізер на сході країни висунули звинувачення за статтею про ввезення, володіння чи придбання одного чи багатьох зображень неповнолітнього порнографічного характеру".

Ляльки були придбані у липні й жовтні 2025 року. Як випливає з коментарів представників прокуратури, чоловік вирішив сам здатися поліції, ймовірно злякавшись після скандалу довкола Shein, що рано чи пізно його почнуть шукати.

Раніше повідомляли про перехоплення посилки з такою лялькою та затримання її 56-річного покупця з півдня Франції.

Нагадаємо, скандал із Shein набрав обертів минулими вихідними – після того, як французькі регулятори помітили на платформі секс-ляльок в образі малолітніх дівчаток.

На додачу, один із депутатів знайшов у каталогах платформи предмети, що класифікуються як зброя категорії А і продаж яких порушує французьке законодавство.

Французька прокуратура повідомила про розслідування щодо онлайн-платформ Shein, Temu, AliExpress та Wish через підозри у присутності в каталозі нелегальних товарів.

В уряді Франції також анонсували "операцію виняткових масштабів" з контролю вмісту посилок, які прибувають в країну з Shein.

Усе це не завадило відкриттю у Парижі першого фізичного магазину Shein, що супроводжувалося ажіотажем та акціями протесту – щодо секс-ляльок та щодо порушення прав уйгурської меншини у Китаї.

Тимчасове рішення про призупинення доступу до платформи Shein врешті скасували.