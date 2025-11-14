Во Франции вслед за Shein возьмутся еще за ряд "дешевых" онлайн-магазинов

В правительстве Франции обнаружили вероятно нелегальные товары еще на пяти известных онлайн-площадках и сообщили об этом прокуратуре.

Как сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда", об этом заявил министр торговли Серж Папен.

Серж Папен заявил, что сомнительные товары, которые могут не соответствовать французскому законодательству и стандартам, обнаружили еще на пяти известных онлайн-платформах, кроме Shein – Wish, Temu, AliExpress, eBay иJoom.

"Мы сообщили прокурору Республики обо всех платформах, предлагающих нелегальные товары", – сказал министр.

"Мы выяснили, что на AliExpress и Joom также продавали секс-куклы в образе детей", – отметил он. На этих площадках также обнаружили предметы, классифицируемые как оружие категории А.

К Wish, Temu и Amazon есть вопросы по ограничению доступа несовершеннолетних к контенту порнографического характера.

Министр добавил, что ко всем платформам, которые продают нелегальные товары, будет одинаковое отношение регуляторных органов.

Напомним, недавно во Франции недавно вспыхнул скандал вокруг платформы Shein и начались расследования – после того, как в каталоге заметили секс-кукол детской внешности. Это, впрочем, не помешало открытию в Париже первого физического магазина Shein.

Также на этой неделе в ЕС предварительно договорились изменить политику в отношении дешевых посылок с торговых онлайн-платформ и взимать пошлины даже с самых дешевых пакетов, тогда как сейчас "порогом" является стоимость 150 евро.