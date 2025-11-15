У Литві просуваються з ідеями протидії напливу дронів і метеокуль

Литва швидко просувається в розробці технології протидії недавньому напливу контрабандних повітряних куль і безпілотних літальних апаратів з Білорусі.

Про це заявив віцеміністр економіки Паулюс Петраускас, якого цитує LRT, повідомляє "Європейська правда".

Кілька десятків литовських компаній представили пропозиції щодо інноваційних заходів для виявлення, моніторингу, ідентифікації та нейтралізації повітряних загроз.

Петраускас сказав, що уряд планує вибрати найкращі ідеї протягом декількох тижнів і розробити технологію протягом шести місяців.

"Через два тижні ми оберемо компанії та ідеї. Потім ми вживемо додаткових заходів на додаток до цих ідей, щоб допомогти в розробці технології", – зазначив він.

Петраускас розповів, що Міністерство внутрішніх справ вже працює над технічними специфікаціями для закупівель, які дозволять провести випробування та інтегрувати систему в наявні системи.

"Це може зайняти від трьох до шести місяців", – сказав він.

Деякі представлені системи вже були протестовані в Україні для інших цілей, але можуть бути застосовані і в Литві, сказав Петраускас. Інші – це нові пропозиції, які в сукупності можуть привести до ефективних рішень.

На початку цього місяця міністерство отримало 35 заявок з пропозиціями щодо захисту литовського повітряного простору від повітряних куль та інших літальних об'єктів, які нещодавно порушили роботу аеропорту Вільнюса.

Компанії, що стоять за найбільш перспективними ідеями, розділять між собою нагороди на загальну суму 1 мільйон євро.

Нагадаємо, після серії інцидентів з метеокулями, які порушували роботу аеропорту Вільнюса, Литва закрила свій кордон з Білоруссю на місяць практично для всіх. Винятки стосуються лише дипломатів, росіян, які проїжджають транзитом у Калінінградську область, або громадян ЄС, які повертаються до Литви з сусідньої країни.

Крім того, литовський уряд схвалив пропозиції змін до законодавства, що передбачають посилення відповідальності за контрабанду.