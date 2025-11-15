В Литве продвигаются с идеями противодействия наплыву дронов и метеошаров

Литва быстро продвигается в разработке технологии противодействия недавнему наплыву контрабандных воздушных шаров и беспилотных летательных аппаратов из Беларуси.

Об этом заявил вице-министр экономики Паулюс Петраускас, которого цитирует LRT, сообщает "Европейская правда".

Несколько десятков литовских компаний представили предложения по инновационным мерам для выявления, мониторинга, идентификации и нейтрализации воздушных угроз.

Петраускас сказал, что правительство планирует выбрать лучшие идеи в течение нескольких недель и разработать технологию в течение шести месяцев.

"Через две недели мы выберем компании и идеи. Затем мы примем дополнительные меры в дополнение к этим идеям, чтобы помочь в разработке технологии", – отметил он.

Петраускас рассказал, что Министерство внутренних дел уже работает над техническими спецификациями для закупок, которые позволят провести испытания и интегрировать систему в существующие системы.

"Это может занять от трех до шести месяцев", – сказал он.

Некоторые представленные системы уже были протестированы в Украине для других целей, но могут быть применены и в Литве, сказал Петраускас. Другие – это новые предложения, которые в совокупности могут привести к эффективным решениям.

В начале этого месяца министерство получило 35 заявок с предложениями по защите литовского воздушного пространства от воздушных шаров и других летательных объектов, которые недавно нарушили работу аэропорта Вильнюса.

Компании, стоящие за наиболее перспективными идеями, разделят между собой награды на общую сумму 1 миллион евро.

Напомним, после серии инцидентов с метеошарами, которые нарушали работу аэропорта Вильнюса, Литва закрыла свою границу с Беларусью на месяц практически для всех. Исключения касаются только дипломатов, россиян, проезжающих транзитом в Калининградскую область, или граждан ЕС, возвращающихся в Литву из соседней страны.

Кроме того, литовское правительство одобрило предложения по изменениям в законодательство, предусматривающие ужесточение ответственности за контрабанду.