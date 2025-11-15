Навроцький каже, що підписав закон про допомогу українцям у Польщі востаннє

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що підписав закон про допомогу громадянам України в останній раз, надалі до них ставитимуться, як до інших нацменшин.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Gazeta.pl.

Кароль Навроцький заявив на мітингу в Мінську Мазовецькому, що не підпише черговий закон про допомогу українцям, якщо не буде вироблено нового рішення. Нинішній, на його думку, призводить до прирівнювання польських громадян до громадян іншої країни.

Президент пояснив, що початкова версія закону передбачала виплату допомоги 800+ також українцям, які не працюють у Польщі. Як він підкреслив, він вважав це "несправедливим по відношенню до поляків" і відмовився його підписувати.

Лише виправлена версія, на його думку, частково адаптована до висловлених ним зауважень, отримала його підпис. Однак Навроцький зазначив, що це був останній раз, коли він зважився на такий крок.

"За другим разом я підписав закон, тому що я не хочу бути президентом хаосу, але я вказав – і коли на нас дивиться прем'єр-міністр і парламентська більшість – я нагадую їм, що я востаннє підписав цей закон про допомогу українцям", – підкреслив Навроцький.

За словами президента, після трьох років війни до української меншини в Польщі слід ставитися з належною відповідальністю, але на тих самих умовах, що й до інших національних меншин.

"Закон був прийнятий, тому що я не хочу додавати хаосу. Але я очікую, що подальші рішення будуть реалістичними і справедливими", – підкреслив він.

Кароль Навроцький наголосив, що держава повинна виробити рішення, які захистять як польське процвітання, так і присутність українців у країні. При цьому він попередив, що відсутність розумної політики може означати "хаос у березні наступного року".

Президент сказав, що розраховує на уряд і парламентську більшість, але чітко повторив, що більше не погодиться на закон, який, на його думку, ставить українців у привілейоване становище порівняно з польськими громадянами.

На попередній закон про допомогу українцям президент Польщі наклав вето, посилаючись на нібито несправедливо великий обсяг соціальної допомоги, яку платять українським біженцям.

Новий закон, екстрено підготовлений урядом Польщі, парламент остаточно схвалив 17 вересня.

Серед іншого, закон подовжує легальність перебування в Польщі громадян України, які втекли від війни, до 4 березня 2026 року.

Він посилює контроль над отриманням іноземцями соцдопомоги, зокрема програми 800+. Право на неї буде пов’язане з професійною активністю та навчанням дітей у польській школі. Винятком, наприклад, є батьки дітей з інвалідністю.

Закон також запроваджує обмеження щодо можливості користування медичними послугами дорослими громадянами України. Йдеться, зокрема, про медичні та лікарські програми, лікувальну реабілітацію та стоматологічне лікування.

