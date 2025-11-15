Навроцкий говорит, что подписал закон о помощи украинцам в Польше в последний раз

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что подписал закон о помощи гражданам Украины в последний раз, в дальнейшем к ним будут относиться, как к другим нацменьшинствам.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Gazeta.pl.

Кароль Навроцкий заявил на митинге в Минске Мазовецком, что не подпишет очередной закон о помощи украинцам, если не будет выработано нового решения. Нынешний, по его мнению, приводит к приравниванию польских граждан к гражданам другой страны.

Президент пояснил, что первоначальная версия закона предусматривала выплату помощи 800+ также украинцам, которые не работают в Польше. Как он подчеркнул, он считал это "несправедливым по отношению к полякам" и отказался его подписывать.

Лишь исправленная версия, по его мнению, частично адаптированная к высказанным им замечаниям, получила его подпись. Однако Навроцкий отметил, что это был последний раз, когда он решился на такой шаг.

"Во второй раз я подписал закон, потому что я не хочу быть президентом хаоса, но я указал – и когда на нас смотрит премьер-министр и парламентское большинство – я напоминаю им, что я в последний раз подписал этот закон о помощи украинцам", – подчеркнул Навроцкий.

По словам президента, после трех лет войны к украинскому меньшинству в Польше следует относиться с должной ответственностью, но на тех же условиях, что и к другим национальным меньшинствам.

"Закон был принят, потому что я не хочу добавлять хаоса. Но я ожидаю, что дальнейшие решения будут реалистичными и справедливыми", – подчеркнул он.

Кароль Навроцкий подчеркнул, что государство должно выработать решения, которые защитят как польское процветание, так и присутствие украинцев в стране. При этом он предупредил, что отсутствие разумной политики может означать "хаос в марте следующего года".

Президент сказал, что рассчитывает на правительство и парламентское большинство, но четко повторил, что больше не согласится на закон, который, по его мнению, ставит украинцев в привилегированное положение по сравнению с польскими гражданами.

На предыдущий закон о помощи украинцам президент Польши наложил вето, ссылаясь на якобы несправедливо большой объем социальной помощи, которую платят украинским беженцам.

Новый закон, экстренно подготовленный правительством Польши, парламент окончательно одобрил 17 сентября.

Среди прочего, закон продлевает легальность пребывания в Польше граждан Украины, бежавших от войны, до 4 марта 2026 года.

Он усиливает контроль над получением иностранцами соцпомощи, в частности программы 800+. Право на нее будет связано с профессиональной активностью и обучением детей в польской школе. Исключением, например, являются родители детей с инвалидностью.

Закон также вводит ограничения по возможности пользования медицинскими услугами взрослыми гражданами Украины. Речь идет, в частности, о медицинских и врачебных программах, лечебной реабилитации и стоматологическом лечении.

