Парламент Польщі остаточно ухвалив новий закон про допомогу українцям

Польський Сенат у середу ухвалив новий закон про іноземців і допомогу громадянам України – документ підготували після вето президента Кароля Навроцького на іншу законодавчу ініціативу про статус українців у Польщі.

Закон про іноземців і допомогу громадянам України підтримали 57 польських сенаторів, проти проголосували 32, ніхто не утримався.

Сенат Польщі не вносив своїх правок до документа, ухваленого Сеймом минулого тижня, тому вважається остаточно ухваленим парламентом і очікуватиме підпису президента Кароля Навроцького.

Серед іншого, закон подовжує легальність перебування в Польщі громадян України, які втекли від війни, до 4 березня 2026 року.

Він посилює контроль над отриманням іноземцями соцдопомоги, зокрема програми 800+. Право на неї буде пов’язане з професійною активністю та навчанням дітей у польській школі. Винятком, наприклад, є батьки дітей з інвалідністю.

Закон також запроваджує обмеження щодо можливості користування медичними послугами дорослими громадянами України. Йдеться, зокрема, про медичні та лікарські програми, лікувальну реабілітацію та стоматологічне лікування.

Нагадаємо, що чинні норми забезпечують українцям у Польщі тимчасовий захист до кінця вересня 2025 року. Після цього терміну вони матимуть, серед іншого, проблеми з легальним працевлаштуванням.

На попередній закон про допомогу українцям президент Польщі наклав вето, посилаючись на нібито несправедливо великий обсяг соціальної допомоги, яку платять українським біженцям.

