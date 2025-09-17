Парламент Польщі остаточно ухвалив новий закон про допомогу українцям
Польський Сенат у середу ухвалив новий закон про іноземців і допомогу громадянам України – документ підготували після вето президента Кароля Навроцького на іншу законодавчу ініціативу про статус українців у Польщі.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".
Закон про іноземців і допомогу громадянам України підтримали 57 польських сенаторів, проти проголосували 32, ніхто не утримався.
Сенат Польщі не вносив своїх правок до документа, ухваленого Сеймом минулого тижня, тому вважається остаточно ухваленим парламентом і очікуватиме підпису президента Кароля Навроцького.
Серед іншого, закон подовжує легальність перебування в Польщі громадян України, які втекли від війни, до 4 березня 2026 року.
Він посилює контроль над отриманням іноземцями соцдопомоги, зокрема програми 800+. Право на неї буде пов’язане з професійною активністю та навчанням дітей у польській школі. Винятком, наприклад, є батьки дітей з інвалідністю.
Закон також запроваджує обмеження щодо можливості користування медичними послугами дорослими громадянами України. Йдеться, зокрема, про медичні та лікарські програми, лікувальну реабілітацію та стоматологічне лікування.
Нагадаємо, що чинні норми забезпечують українцям у Польщі тимчасовий захист до кінця вересня 2025 року. Після цього терміну вони матимуть, серед іншого, проблеми з легальним працевлаштуванням.
На попередній закон про допомогу українцям президент Польщі наклав вето, посилаючись на нібито несправедливо великий обсяг соціальної допомоги, яку платять українським біженцям.
Читайте також матеріал "ЄвроПравди": Покарати українців. Що стоїть за новими ініціативами президента Польщі.