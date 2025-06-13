Смертельна пожежа в клубі в Північній Македонії: обвинувачення оголосили 34 людям

Македонська прокуратура у пʼятницю оголосила звинувачення проти 34 людей та трьох організацій у зв'язку з пожежею в нічному клубі в місті Кочани 16 березня, внаслідок якої загинули 62 людини і майже 200 отримали поранення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BIRN.

Серед обвинувачених у звʼязку з пожежею в нічному клубі в Кочанах – його власники і члени їхніх сімей, колишні мери міста, інспектори, охоронці, ексміністри та співробітники державних установ, а також архітектор.

Їх звинувачують у скоєнні "тяжких злочинів проти громадської безпеки", а одному з фігурантів додатково інкримінують "вимагання хабара" за виготовлення підроблених дозволів для нічного клубу.

Усі вони були частиною "системного колапсу", що призвів до однієї з найгірших трагедій в історії Північної Македонії, заявив у Скоп'є головний державний прокурор Люпко Кочевскі.

Пожежа у нічному клубі "Пульс" у місті Кочани стала однією з найбільш смертоносних у Європі. Спершу загиблих було 59, а ще близько 200 людей отримали поранення.

Багато постраждалих перебувають на лікуванні в сусідніх країнах та в інших частинах Європи. Троє з них померли в лікарнях Литви та Сербії.