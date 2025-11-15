В Северной Македонии тысячи людей митинговали перед судом по делу самого смертоносного пожара

Тысячи людей вышли на улицы столицы Северной Македонии в субботу, требуя справедливости для жертв пожара в ночном клубе – самого смертоносного пожара в истории страны – накануне суда над владельцем клуба и другими лицами, который состоится на следующей неделе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Пожар 16 марта и возникшая после него давка унесли жизни 63 человек, большинство из которых были молодыми посетителями, и ранили более 200. Причиной пожара стало пиротехническое пламя, охватившее крышу переполненного клуба "Пульс" в восточном городе Кочаны.

Протестующие, в том числе родственники погибших, оделись в черное и прошли маршем к Уголовному суду в Скопье, неся большие транспаранты с фотографиями своих близких.

Родители обвиняют в смерти своих детей коррупцию и жадность. Власти заявили, что заведение имело многочисленные и серьезные нарушения правил безопасности и работало по неправильной лицензии.

"Мы осознаем, что путь к правосудию будет долгим и трудным, наполненным сопротивлением и искаженными намерениями. Мы готовы вместе противостоять величайшему злу – коррупции, которая унесла жизни наших детей", – сказали родители в видеообращении.

Прокуратура предъявила обвинения 34 лицам, среди которых владелец клуба, охранники и бывшие мэры Кочаны, а также представители трех юридических лиц, включая охранную фирму и компании владельца клуба. Их обвиняют в "тяжких преступлениях против общественной безопасности".

Среди других обвиняемых – инспекторы, государственные служащие и бывшие министры экономики. Если их признают виновными, им грозит до 10 лет заключения.

Коррупция уже давно поразила Северную Македонию. В прошлом году берлинский мониторинговый центр Transparency International поставил Северную Македонию на 88 место в мире по Индексу восприятия коррупции, что является одним из худших показателей в Европе.

Взятки властям, чтобы обойти лицензионные требования и правила безопасности, являются обычным явлением.

Европейский Союз неоднократно выражал обеспокоенность по поводу всепроникающей коррупции в стране, определяя ее как главное препятствие на пути вступления страны в ЕС. Северная Македония является страной-кандидатом со стажем, которая ожидает вступления в ЕС с 2005 года.