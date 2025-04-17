Зросла кількість загиблих унаслідок пожежі в нічному клубі Північної Македонії

Кількість жертв пожежі в нічному клубі, яка сталась 16 березня в македонському місті Кочани, зросла до 62.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Як розповів журналістам заступник міністра охорони здоровʼя Північної Македонії Йовіца Андовскі, один із постраждалих 2001 року народження, який був у тяжкому стані, помер у лікарні в Белграді.

Андовскі повідомив, що ще двоє пацієнтів зазнали серйозних травм, але перебувають у стабільному стані.

Пожежа у нічному клубі "Пульс" у місті Кочани вже стала однією з найбільш смертоносних у Європі. Спершу загиблих було 59, а ще близько 200 людей отримали поранення.

Багато постраждалих перебувають на лікуванні в сусідніх країнах та в інших частинах Європи. Двоє з них раніше померли в одній з лікарень Литви.

Слідчі вважають, що пожежа спалахнула після того, як під час концерту в будівлі запустили сценічний феєрверк, що спровокувало тисняву на виході.

Наразі під офіційним слідством перебувають близько 60 людей, зокрема колишні міністри й посадовці, а також співробітники поліції.