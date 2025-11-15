Наїзд на зупинку у Стокгольмі: водія автобуса відпустили

Шведські правоохоронці в суботу відпустили водія двоповерхового міського автобуса, який був затриманий днем раніше після того, як транспортний засіб врізався в автобусну зупинку в Стокгольмі, в результаті чого загинули три людини.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Прокуратура заявила, що відпустила водія після того, як він був допитаний, а розслідування інциденту в районі Естермальм шведської столиці триває.

У п'ятницю вдень в аварії постраждали три людини. Регіональна влада повідомила в суботу, що одна людина з серйозними, але "незагрозливими для життя" травмами, і ще одна людина з травмами середньої тяжкості, все ще перебувають у лікарні.

Поліція спочатку заявила, що розглядає аварію як "ненавмисне вбивство". Не відразу було зрозуміло, що стало причиною аварії.

Шведська поліція заявила раніше в суботу – поки водій все ще перебував під вартою і лікувався в лікарні – що кримінальні звинувачення, висунуті днем раніше, залишилися незмінними.

Аварійні служби заявили, що транспортний засіб – звичайний міський автобус – не перебував на рейсі в момент наїзду, і на борту не було пасажирів.

Інцидент стався у п’ятницю близько 15:20 у центральному районі Стокгольма Остермальм, на вулиці Вальхаллавеген. Двоповерховий автобус виїхав на тротуар і врізався у зупинку.

Нагадаємо, у Варшаві засудили до 7 років в’язниці водія автобуса, що впав з мосту.