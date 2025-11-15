Наезд на остановку в Стокгольме: водителя автобуса отпустили

Шведские правоохранители в субботу отпустили водителя двухэтажного городского автобуса, который был задержан днем ранее после того, как транспортное средство врезалось в автобусную остановку в Стокгольме, в результате чего погибли три человека.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Прокуратура заявила, что отпустила водителя после того, как он был допрошен, а расследование инцидента в районе Эстермальм шведской столицы продолжается.

В пятницу днем в аварии пострадали три человека. Региональные власти сообщили в субботу, что один человек с серьезными, но "неугрожающими для жизни" травмами, и еще один человек с травмами средней тяжести, все еще находятся в больнице.

Полиция сначала заявила, что рассматривает аварию как "непреднамеренное убийство". Не сразу было понятно, что стало причиной аварии.

Шведская полиция заявила ранее в субботу – пока водитель все еще находился под стражей и лечился в больнице – что уголовные обвинения, выдвинутые днем ранее, остались неизменными.

Аварийные службы заявили, что транспортное средство – обычный городской автобус – не находилось на рейсе в момент наезда, и на борту не было пассажиров.

Инцидент произошел в пятницу около 15:20 в центральном районе Стокгольма Остермальм, на улице Вальхаллавеген. Двухэтажный автобус выехал на тротуар и врезался в остановку.

Напомним, в Варшаве приговорили к 7 годам тюрьмы водителя автобуса, упавшего с моста.