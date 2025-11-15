Наезд на остановку в Стокгольме: водителя автобуса отпустили
Шведские правоохранители в субботу отпустили водителя двухэтажного городского автобуса, который был задержан днем ранее после того, как транспортное средство врезалось в автобусную остановку в Стокгольме, в результате чего погибли три человека.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.
Прокуратура заявила, что отпустила водителя после того, как он был допрошен, а расследование инцидента в районе Эстермальм шведской столицы продолжается.
В пятницу днем в аварии пострадали три человека. Региональные власти сообщили в субботу, что один человек с серьезными, но "неугрожающими для жизни" травмами, и еще один человек с травмами средней тяжести, все еще находятся в больнице.
Полиция сначала заявила, что рассматривает аварию как "непреднамеренное убийство". Не сразу было понятно, что стало причиной аварии.
Шведская полиция заявила ранее в субботу – пока водитель все еще находился под стражей и лечился в больнице – что уголовные обвинения, выдвинутые днем ранее, остались неизменными.
Аварийные службы заявили, что транспортное средство – обычный городской автобус – не находилось на рейсе в момент наезда, и на борту не было пассажиров.
Инцидент произошел в пятницу около 15:20 в центральном районе Стокгольма Остермальм, на улице Вальхаллавеген. Двухэтажный автобус выехал на тротуар и врезался в остановку.
