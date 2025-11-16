У Німеччині розшукують понад 500 правих екстремістів

У Німеччині поліція розшукує понад п’ять сотень правих екстремістів, на яких виписані ордери на арешт.

Про це пише Spiegel, передає "Європейська правда".

У Федеральному міністерства внутрішніх справ повідомили, що німецька поліція наразі розшукує 535 правих екстремістів, на яких виписані ордери на арешт.

Згідно з повідомленням, 115 розшукуваних неонацистів перебувають за кордоном, 20 з них – у Польщі та 13 – в Австрії, ще 39 з цих правих екстремістів, які переїхали за кордон, розшукуються за насильницькі злочини.

"Кількість невиконаних ордерів на арешт правих екстремістів протягом багатьох років перебуває на тривожно високому рівні. Влада не повинна продовжувати стояти осторонь, а повинна зробити цю проблему пріоритетною", – заявила Клара Бюнгер, речниця Лівої партії з питань внутрішньої політики.

Як зазначається, кількість злочинів, скоєних праворадикалами в Німеччині, минулого року досягла нового максимуму з моменту початку ведення статистики в 2001 році.

За даними Федерального кримінального поліцейського управління, у 2024 році було скоєно 42 788 злочинів з боку праворадикальних угруповань. Це майже на 50% більше, ніж у попередньому році.

Нещодавнє опитування свідчить, що більшість громадян Німеччини стурбовані посиленням правого екстремізму, однак дослідники попереджають про "ефект звикання" до таких поглядів.

Також одне з останніх опитувань у Німеччині щодо політичних симпатій виборців свідчить, що підтримка керівного правоконсервативного блоку ХДС/ХСС та ультраправої "Альтернативи для Німеччини" майже однакова, з мінімальним лідерством правоконсерваторів.