Опитування: у Німеччині зростає "звикання" до праворадикальних ідей

Більшість громадян Німеччини стурбовані посиленням правого екстремізму, однак дослідники попереджають про "ефект звикання" до таких поглядів.

Про це йдеться у новому опитуванні Mitte Study, проведеному Білефельдським університетом спільно з Фондом Фрідріха Еберта, передає Spiegel, пише "Європейська правда".

Згідно з опитуванням, понад 15% респондентів повністю або переважно погоджуються з твердженням, що країною має керувати "сильний лідер, який править твердою рукою".

Ще 10% респондентів підтримують це частково, тоді як близько трьох чвертей виступають проти. Чверть опитаних вважають, що Німеччині потрібна "єдина сильна партія, яка представляє всю націю".

Близько п’ятої частини німців відкриті до націоналістичних або екстремістських поглядів, а 3,3% поділяють чітко виражене праворадикальне світобачення.

Хоча ця частка знизилася вдвічі за останні два роки, у довгостроковій перспективі вона залишається стабільною – на рівні 2–3%.

Ще близько 20% опитаних займають "сіру зону" – не погоджуються і не заперечують праворадикальні заяви, демонструючи відкритість до антидемократичних ідей.

Дослідники зафіксували подвоєння кількості молодих людей із підозрою на радикальні переконання.

Попри ці тенденції, 57% німців ідентифікують себе як "політично поміркованих". Водночас 30–36% опитаних виявляють негативне ставлення до шукачів притулку та безробітних, 19% – до трансгендерних людей, а третина вважає, що біженці зловживають соціальною допомогою.

Дослідження також показало регіональні відмінності: на сході країни більш поширені ксенофобські та расистські настрої, тоді як на заході – соціальний дарвінізм і класова дискримінація.

Рівень довіри до демократії помітно знижується: 18% німців не довіряють виборам (утричі більше, ніж чотири роки тому), а дві п’ятих не довіряють демократичним інститутам.

Лише 52% вважають, що демократія в Німеччині працює добре.

Антисемітизм залишається помітним явищем: через війну на Близькому Сході 17% респондентів заявили, що "розуміють, чому деякі мають щось проти євреїв".

Варто нагадати, що останні опитування показують, що ультраправа "Альтернатива для Німеччини" очолює рейтинг симпатій німецьких виборців.

Натомість консервативний блок ХДС/ХСС, який входить до федеральної коаліції, показав один із найгірших результатів за останні роки.