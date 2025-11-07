Блок Мерца мінімально випередив у рейтингах німецьких ультраправих

Одне з останніх опитувань у Німеччині щодо політичних симпатій виборців свідчить, що підтримка керівного правоконсервативного блоку ХДС/ХСС та ультраправої "Альтернативи для Німеччини" майже однакова, з мінімальним лідерством правоконсерваторів.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

За даними опитування ARD-Deutschlandtrend, ХДС/ХСС та "Альтернатива для Німеччини" зараз мають практично однакову підтримку.

ХДС/ХСС на один пункт наростили підтримку і опинилися на першому місці з 27%, "АдН" – на другому з 26%, як і в попередній раз.

Рейтинги інших політсил не змінилися: СДПН має 14%, "Зелені" – 12%, Ліві – 10%. "Вільні демократи" та "Альянс Сари Вагенкнехт", який планує перейменуватися, не долають прохідний бар’єр.

Збір даних для опитування проводили на початку листопада, всього опитали 1300 людей з правом голосу. Можлива похибка складає 2-3 процентних пункти.

Майже ідентичну картину показало опитування ZDF – з різницею, що ХДС/ХСС та "Альтернатива для Німеччини" мають однакову підтримку на рівні 26% (мінус один пункт для ХДС та +1 для ультраправих, порівняно з опитуванням два тижні тому).

