В Германии разыскивают более 500 правых экстремистов

В Германии полиция разыскивает более пятисот правых экстремистов, на которых выписаны ордера на арест.

Об этом пишет Spiegel, передает "Европейская правда".

В Федеральном министерстве внутренних дел сообщили, что немецкая полиция в настоящее время разыскивает 535 правых экстремистов, на которых выписаны ордера на арест.

Согласно сообщению, 115 разыскиваемых неонацистов находятся за границей, 20 из них – в Польше и 13 – в Австрии, еще 39 из этих правых экстремистов, которые переехали за границу, разыскиваются за насильственные преступления.

"Количество невыполненных ордеров на арест правых экстремистов на протяжении многих лет находится на тревожно высоком уровне. Власть не должна продолжать стоять в стороне, а должна сделать эту проблему приоритетной", – заявила Клара Бюнгер, пресс-секретарь Левой партии по вопросам внутренней политики.

Как отмечается, количество преступлений, совершенных праворадикалами в Германии, в прошлом году достигло нового максимума с момента начала ведения статистики в 2001 году.

По данным Федерального уголовного полицейского управления, в 2024 году было совершено 42 788 преступлений со стороны праворадикальных группировок. Это почти на 50% больше, чем в предыдущем году.

Недавний опрос показывает, что большинство граждан Германии обеспокоены усилением правого экстремизма, однако исследователи предупреждают о "эффекте привыкания" к таким взглядам.

Также один из последних опросов в Германии о политических симпатиях избирателей показывает, что поддержка правящего правоконсервативного блока ХДС/ХСС и ультраправой "Альтернативы для Германии" почти одинакова, с минимальным лидерством правоконсерваторов.