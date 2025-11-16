Білорусь вітає рішення Польщі щодо відкриття двох переходів на кордоні

Міністерство закордонних справ Білорусі заявило, що "вітає" рішення Польщі щодо відкриття двох прикордонних переходів з країною.

Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".

Прем’єр-міністр Дональд Туск нещодавно заявив, що Польща на початку наступного тижня відкриє два прикордонні переходи з Білоруссю.

"Це матиме позитивний вплив на місцеву торгівлю і відображає конструктивний підхід Польщі, який зосереджений на потребах її громадян", – заявили у МЗС.

Також МЗС Білорусі закликало "своїх європейських сусідів відновити попередню систему кордонів на благо звичайних громадян і транскордонного співробітництва".

Загалом існує шість автомобільних пунктів перетину кордону з Білоруссю. Чотири з них – у Славатичах, Половцях, Бобровниках та Кузниці – закриті. Лише прикордонний перехід Тересполь-Брест відкритий для руху легкових автомобілів, а перехід Кукурики-Козловичі – для руху великовантажних автомобілів.

Деякі з пунктів пропуску були закриті у відповідь на міграційну кризу, спричинену режимом Лукашенка. Інші – у відповідь на засудження активіста Спілки поляків у Білорусі Анджея Почобута.

З 12 по 26 вересня всі переходи на кордоні Польщі з Білоруссю залишалися закритими. Припинення прикордонного руху діяло в обох напрямках – виїзду з Польщі до Білорусі та навпаки – через російсько-білоруські військові навчання "Запад-2025".