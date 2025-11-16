Беларусь приветствует решение Польши об открытии двух пограничных переходов

Министерство иностранных дел Беларуси заявило, что "приветствует" решение Польши об открытии двух пограничных переходов с страной.

Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".

Премьер-министр Дональд Туск недавно заявил, что Польша в начале следующей недели откроет два пограничных перехода с Беларусью.

"Это окажет положительное влияние на местную торговлю и отражает конструктивный подход Польши, который сосредоточен на потребностях ее граждан", – заявили в МИД.

Также МИД Беларуси призвал "своих европейских соседей восстановить прежнюю систему границ на благо обычных граждан и трансграничного сотрудничества".

Всего существует шесть автомобильных пунктов пересечения границы с Беларусью. Четыре из них – в Славатичах, Половцах, Бобровниках и Кузнице – закрыты. Только пограничный переход Тересполь-Брест открыт для движения легковых автомобилей, а переход Кукурики-Козловичи – для движения большегрузных автомобилей.

Некоторые из пунктов пропуска были закрыты в ответ на миграционный кризис, вызванный режимом Лукашенко. Другие – в ответ на осуждение активиста Союза поляков в Беларуси Анджея Почобута.

С 12 по 26 сентября все переходы на границе Польши с Беларусью оставались закрытыми. Приостановка пограничного движения действовала в обоих направлениях – выезда из Польши в Беларусь и наоборот – из-за российско-белорусских военных учений "Запад-2025".