Іран каже, що США не готові до "справедливих" переговорів про ядерну зброю

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі звинуватив США у небажанні вести "рівні й справедливі переговори" щодо ядерної програми Тегерана.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Заява Аракчі з критикою позиції США щодо ядерних переговорів пролунала під час конференції у Тегерані під назвою "Міжнародне право під загрозою".

"США не можуть розраховувати на те, що вони отримають через переговори те, чого не змогли досягти у війні. Іран завжди буде готовий до дипломатичних переговорів, але не до переговорів, спрямованих на диктат", – сказав він.

З початком роботи адміністрації Дональда Трампа Тегеран і Вашингтон провели п'ять раундів непрямих ядерних переговорів. Вони припинились після 12-денної війни між Іраном та Ізраїлем, під час якої США також завдали ударів по іранських ядерних обʼєктах.

Після цього спроби США відновити діалог щодо ядерної програми Тегерана зазнали невдачі. Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї у жовтні висміяв пропозицію Трампа про відновлення переговорів.

Сполучені Штати, їхні європейські союзники та Ізраїль звинувачують Тегеран у використанні своєї ядерної програми як прикриття для розробки зброї. Іран заявляє, що його ядерна програма має виключно мирні цілі.