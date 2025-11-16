Иран заявляет, что США не готовы к "справедливым" переговорам о ядерном оружии

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи обвинил США в нежелании вести "равные и справедливые переговоры" по ядерной программе Тегерана.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Заявление Аракчи с критикой позиции США по ядерным переговорам прозвучало во время конференции в Тегеране под названием "Международное право под угрозой".

"США не могут рассчитывать на то, что они получат через переговоры то, чего не смогли достичь в войне. Иран всегда будет готов к дипломатическим переговорам, но не к переговорам, направленным на диктат", – сказал он.

С началом работы администрации Дональда Трампа Тегеран и Вашингтон провели пять раундов непрямых ядерных переговоров. Они прекратились после 12-дневной войны между Ираном и Израилем, во время которой США также нанесли удары по иранским ядерным объектам.

После этого попытки США возобновить диалог по ядерной программе Тегерана потерпели неудачу. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в октябре высмеял предложение Трампа о возобновлении переговоров.

Соединенные Штаты, их европейские союзники и Израиль обвиняют Тегеран в использовании своей ядерной программы как прикрытия для разработки оружия. Иран заявляет, что его ядерная программа имеет исключительно мирные цели.