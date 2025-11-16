Укр Рус Eng

У Німеччині тимчасово закрили церкву, яку окупувала куниця

Новини — Неділя, 16 листопада 2025, 16:25 — Олег Павлюк

Громада у місті Ротвайль на півдні Німеччини була змушена закрити церкву після того, як там оселилась куниця.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

У Церкві Воскресіння Христа у Ротвайлі кілька днів тому помітили сморід, який ставав дедалі сильнішим.

Пастор церкви Юрген Рігер описав умови перебування у церкві як "нестерпні" через сморід.

"Для відвідувачів богослужінь це все неприйнятно, тому ми тимчасово переїжджаємо до сусіднього парафіяльного центру", – сказав Рігер.

Сморід у церкві походить або від мертвої куниці, або від падалі, яку куниця занесла в опалювальні шахти церкви. Там, як припускають, і перебуває тварина.

Дезінсектор уже кілька разів бував на місці, але поки що без успіху, ідеться в матеріалі.

Раніше повідомлялось, що на заході Австрії протягом вихідних тисячі людей залишились без електрики, зокрема через дії куниці.

Зазначимо, що ця тварина також була відповідальною за пошкодження оптоволоконного кабелю у Парижі під час Олімпійських ігор у 2024 році.

