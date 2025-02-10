Куниця і несправна розетка залишили без світла тисячі людей в Австрії

На заході Австрії протягом вихідних тисячі людей залишились без електрики, зокрема через дії куниці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kronen Zeitung.

Відключення електроенергії в регіоні Монтафон зачепило чотири муніципалітети, в яких мешкають близько 10 тисяч мешканців увечері в суботу, 8 лютого.

За даними місцевої поліції, були знеструмлені численні будинки і підприємства, а також світлофори і вуличне освітлення. Електропостачання було остаточно відновлене через чотири години.

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Причиною інциденту, як зʼясувалось пізніше, стала несправна розетка, що викликала коротке замикання в усій електромережі.

Крім того, в муніципалітеті Бранднерталь ввечері в неділю близько 760 домогосподарств були змушені обходитися без електрики протягом півтори години.

Там зʼясувалось, що куниця спричинила коротке замикання на трансформаторній станції, зазначає Kronen Zeitung.

Зазначимо, що ця тварина також була відповідальною за пошкодження оптоволоконного кабелю у Парижі під час Олімпійських ігор у 2024 році.

Гризун також став причиною знеструмлення аеропорту Франкфурта на кілька годин.