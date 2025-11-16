В Германии временно закрыли церковь, которую оккупировала куница

Община в городе Ротвайль на юге Германии была вынуждена закрыть церковь после того, как там поселилась куница.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

В Церкви Воскресения Христа в Ротвайле несколько дней назад заметили запах, который становился все сильнее.

Пастор церкви Юрген Ригер описал условия пребывания в церкви как "невыносимые" из-за зловония.

"Для посетителей богослужений это все неприемлемо, поэтому мы временно переезжаем в соседний приходской центр", – сказал Ригер.

Запах в церкви исходит либо от мертвой куницы, либо от падали, которую куница занесла в отопительные шахты церкви. Там, как предполагают, и находится животное.

Дезинсектор уже несколько раз бывал на месте, но пока без успеха, говорится в материале.

Ранее сообщалось, что на западе Австрии в течение выходных тысячи людей остались без электричества, в частности из-за действий куницы.

Отметим, что это животное также было ответственным за повреждение оптоволоконного кабеля в Париже во время Олимпийских игр в 2024 году.