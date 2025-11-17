Аеропорт данського Ольборга закривали через нібито присутність БпЛА

Аеропорт міста Ольборг на півночі Данії ввечері у неділю ненадовго закривали після повідомлення про присутність одного чи більше невідомих безпілотників.

Про це повідомляє DR, пише "Європейська правда".

Після 22 години 16 листопада повітряний простір над аеропортом Ольборга закрили приблизно на годину, після чого він знову почав приймати і відправляти рейси.

Поліція Північної Ютландії пояснила, що їм стало відомо "про один чи більше дронів, які нібито бачили в районі аеропорту".

Після того, на початку наступної доби, з’явились нові повідомлення.

Начальник поліції Північної Ютландії Мортен Аксельсен повідомив ЗМІ, що поліція під час перевірки повідомлень не виявила ніяких апаратів, і досі невідомо, чи справді вони там були.

Нагадаємо, у вересні в Данії двічі протягом одного тижня біля стратегічних об’єктів країни з’являлися непоодинокі невідомі БпЛА, через них довелося закривати аеропорти Копенгагена та Ольборга. В уряді Данії вважають це гібридною атакою, що мала на меті психологічний вплив. (детально про ці події – у статті "Данія під атакою")

Після того громадяни деякий час засипали поліцію десятками повідомлень про ймовірно побачені безпілотники, які не підтверджувалися.

У Бельгії за останній час сталась ціла серія інцидентів з присутністю невідомих безпілотників над стратегічними об’єктами, що у тому числі зірвало роботу аеропортів.

Минулого тижня біля французького оборонного заводу Eurenco двічі помітили невідомий безпілотник.