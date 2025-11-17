Аэропорт датского Ольборга закрывали из-за якобы присутствия БпЛА

Аэропорт города Ольборг на севере Дании вечером в воскресенье ненадолго закрывали после сообщения о присутствии одного или более неизвестных беспилотников.

Об этом сообщает DR, пишет "Европейская правда".

После 22 часов 16 ноября воздушное пространство над аэропортом Ольборга закрыли примерно на час, после чего он снова начал принимать и отправлять рейсы.

Полиция Северной Ютландии объяснила, что им стало известно "об одном или больше дронов, которые якобы видели в районе аэропорта".

После того, в начале следующих суток, появились новые сообщения.

Начальник полиции Северной Ютландии Мортен Аксельсен сообщил СМИ, что полиция во время проверки сообщений не обнаружила никаких аппаратов, и до сих пор неизвестно, действительно ли они там были.

Напомним, в сентябре в Дании дважды в течение одной недели возле стратегических объектов страны появлялись неизвестные БпЛА, из-за них пришлось закрывать аэропорты Копенгагена и Ольборга. В правительстве Дании считают это гибридной атакой, имевшей целью психологическое воздействие (подробно об этих событиях – в статье"Дания под атакой").

После того граждане некоторое время засыпали полицию десятками сообщений о вероятно увиденных беспилотниках, которые не подтверждались.

В Бельгии за последнее время произошла целая серия инцидентов с присутствием неизвестных беспилотников над стратегическими объектами, что в том числе сорвало работу аэропортов.

На прошлой неделе возле французского оборонного завода Eurenco дважды заметили неизвестный беспилотник.