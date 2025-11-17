Польща відкрила два КПП на кордоні з Білоруссю, що не працювали роками

З початку доби 17 листопада Польща відкрила пункти перетину кордону з Білоруссю у Кузниці і Бобровниках, які не працювали роками.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Після опівночі у Підляському воєводстві Польщі на кордоні з Білоруссю відкрили КПП у Кузниці і Бобровниках. Перший був закритий протягом чотирьох років через штучну міграційну кризу, влаштовану режимом Лукашенка, другий – більш як 2,5 роки у відповідь на вирок у Білорусі представнику польської громади Анджею Почобуту.

Ще до відкриття біля КПП у Бобровниках сформувалась черга довжиною 4-5 км.

Цьому рішенню передували тривалі консультації з місцевою владою та місцевими підприємцями, які давно закликали до відкриття кордону і скаржились на серйозні негативні наслідки для економіки регіону.

КПП у Кузниці працюватиме лише для легкових авто, у Бобровниках – для легкового транспорту, автобусів і вантажів.

Перед цим функціонувало лише два з шести КПП на польсько-білоруському кордоні, а в період російсько-білоруських навчань "Запад-2025" кордон був повністю закритим.

Нагадаємо, зараз повністю закритий кордон Литви з Білоруссю. Це стало відповіддю Вільнюса на постійні нальоти метеозондів з контрабандою з Білорусі, що паралізують роботу аеропорту. Проте тепер литовському уряду доводиться шукати рішення через ситуацію литовських перевізників, які потрапили під контрзаходи білоруської влади.