У Мінську нарікають, що Литва не відповідає на пропозицію МЗС про переговори щодо кордону

В МЗС Білорусі заявили, що ще не отримали від Литви відповіді на свою пропозицію переговорів щодо кордону на рівні відомств.

Як повідомляє білоруське державне агентство БЕЛТА, пише "Європейська правда", про це сказав речник МЗС Білорусі Руслан Варанков.

За його словами, Литва запропонувала переговори через прикордонну службу, але не відповіла на пропозицію Мінська про діалог на рівні МЗС.

"До цього часу відповіді МЗС Литви на нашу пропозицію не надходило. Замість цього від литовської сторони отримали пропозицію щодо проведення на початку наступного тижня зустрічі на рівні заступників керівників прикордонних служб обох країн з питання боротьби з транскордонною злочинністю" , – повідомив речник.

Він продовжив, що це "співзвучно крокам, які Мінськ пропонував Вільнюсу" протягом останніх років, але "не вирішує питання відкриття закритих в односторонньому порядку пунктів пропуску".

"З огляду на комплексний характер даного питання, його вирішення можливе лише на політико-дипломатичному рівні… Білоруська сторона до цього готова. Але є інший, простіший варіант, що не потребує перемовин – литовська сторона може просто скасувати своє одностороннє рішення про закриття кордону", – додав речник.

Нагадаємо, Литва на один місяць, до 30 листопада, залишила закритим кордон з Білоруссю у відповідь на регулярні гібридні "нальоти" метеокуль з контрабандою, що змушують зупиняти роботу аеропортів.

Внаслідок контрзаходів Білорусі в країні застрягли щонайменше тисяча литовських фур. Їх примусили стати на визначених майданчиках та сплачувати за кожен день перебування у Білорусі.

12 листопада у Литві заявила, що Білорусь вчергове відмовилася випустити литовські вантажівки. Водночас з Мінська надійшла пропозиція переговорів щодо ситуації на кордоні.

Глава МЗС Литви закликає до санкцій ЄС проти Білорусі, оскільки "шантаж метеокулями" виглядає як новий метод гібридної війни.