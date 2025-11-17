Польша открыла два КПП на границе с Беларусью, которые не работали годами

С начала суток 17 ноября Польша открыла пункты пересечения границы с Беларусью в Кузнице и Бобровниках, которые не работали годами.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

После полуночи в Подляском воеводстве Польши на границе с Беларусью открыли КПП в Кузнице и Бобровниках. Первый был закрыт в течение четырех лет из-за искусственного миграционного кризиса, устроенного режимом Лукашенко, второй – более 2,5 лет в ответ на приговор в Беларуси представителю польской общины Анджею Почобуту.

Еще до открытия у КПП в Бобровниках сформировалась очередь длиной 4-5 км.

Этому решению предшествовали длительные консультации с местными властями и местными предпринимателями, которые давно призывали к открытию границы и жаловались на серьезные негативные последствия для экономики региона.

КПП в Кузнице будет работать только для легковых авто, в Бобровниках – для легкового транспорта, автобусов и грузов.

Перед этим функционировало только два из шести КПП на польско-белорусской границе, а в период российско-белорусских учений "Запад-2025" граница была полностью закрыта.

Напомним, сейчас полностью закрыта граница Литвы с Беларусью. Это стало ответом Вильнюса на постоянные налеты метеозондов с контрабандой из Беларуси, парализующие работу аэропорта. Однако теперь литовскому правительству приходится искать решение из-за ситуации литовских перевозчиков, которые попали под контрмеры белорусских властей.