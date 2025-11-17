Переговори щодо пенсійної реформи у Німеччині зайшли в глухий кут

Проєкт пенсійної реформи у Німеччині навряд чи буде ухвалений найближчим часом через суперечки щодо її деталей, у тому числі всередині керівного блоку ХДС-ХСС.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Дебати стосовно деталей пенсійної реформи, яку готує німецький уряд, зайшли у глухий кут – зокрема, через суперечку всередині Християнсько-демократичного союзу.

18 членів молодіжного крила фракції погрожують заблокувати проєкт, зокрема через ідею про "стабілізацію" пенсій на рівні 48% після 2031 року. На їхню думку, це несправедливо щодо молоді. Протягом вихідних канцлер Фрідріх Мерц намагався переконати їх, але без успіху. Без них коаліції може не вистачити голосів для схвалення проєкту.

Міністерка з питань сім’ї Карін Прін закликала поки відкласти голосування і шукати компромісне рішення.

Нагадаємо, уряду Франції довелося призупинити вже затверджену пенсійну реформу для пом’якшення політичної кризи.

У Данії затвердили поступове підвищення пенсійного віку до 70 років.