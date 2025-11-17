Переговоры по пенсионной реформе в Германии зашли в тупик

Проект пенсионной реформы в Германии вряд ли будет принят в ближайшее время из-за споров относительно ее деталей, в том числе внутри правящей партии ХДС-ХСС.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Дебаты относительно деталей пенсионной реформы, которую готовит немецкое правительство, зашли в тупик – в частности, из-за спора внутри Христианско-демократического союза.

18 членов молодежного крыла фракции угрожают заблокировать проект, в частности из-за идеи о "стабилизации" пенсий на уровне 48% после 2031 года. По их мнению, это несправедливо по отношению к молодежи. В течение выходных канцлер Фридрих Мерц пытался убедить их, но без успеха. Без них коалиции может не хватить голосов для одобрения проекта.

Министр по вопросам семьи Карин Прин призвала пока отложить голосование и искать компромиссное решение.

Напомним, правительству Франции пришлось приостановить уже утвержденную пенсионную реформу для смягчения политического кризиса.

В Дании утвердили постепенное повышение пенсионного возраста до 70 лет.