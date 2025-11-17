Укр Рус Eng

Литва очікує "технічних контактів" з Білоруссю щодо застряглих перевізників

Новини — Понеділок, 17 листопада 2025, 08:57 — Марія Ємець

У Литві розраховують на технічні контакти з білоруською стороною для вирішення ситуації застряглих у Білорусі литовських перевізників на тлі рішення Литви про закриття кордону.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда". 

Головний радник президента Литви Дейвідас Матуліоніс повідомив, що у вівторок Литва й Білорусь мають провести технічні контакти щодо вирішення ситуації застряглих литовських перевізників.

"У нас є наше бачення, ми його презентуємо і побачимо, як вони відреагують. Якщо усе буде виглядати досить конструктивно – повторюся, ніхто не зацікавлений тримати КПП закритими", – сказав Матуліоніс. 

Нагадаємо, Литва на один місяць, до 30 листопада, залишила закритим кордон з Білоруссю у відповідь на регулярні гібридні "нальоти" метеокуль з контрабандою, що змушують зупиняти роботу аеропортів.

Внаслідок контрзаходів Білорусі в країні застрягли щонайменш тисяча литовських фур. Їх примусили стати на визначених майданчиках та сплачувати за кожен день перебування у Білорусі. 

Наприкінці тижня прем'єрка Литви заявила про "опанування ситуації" з метеокулями з Білорусі.

