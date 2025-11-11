Литва звернулася до Єврокомісії через контрзаходи Білорусі щодо литовських фур

Литва звернулася до Єврокомісії у зв’язку зі становищем литовських перевізників, які не встигли виїхати з Білорусі та потрапили під контрзаходи Мінська у відповідь на закриття кордону Литвою.

Як повідомляє LRT, пише "Європейська правда", про це сказав керівник Національного центру кризових ситуацій Вілмантас Віткаускас.

За його словами, Литва повідомила ЄК про ситуацію, що склалася із застряглими у Білорусі литовськими перевізниками.

"Потрібно оцінити завдані збитки та, можливо, потім вести перемовини з режимом Лукашенка від імені Єврокомісії про можливі компенсації… Збитки, яких зазнають наші компанії, дуже серйозні, і режим Лукашенка має розуміти, що ці витрати мають бути компенсовані", – сказав посадовець.

Він зазначив, що Литва буде знову звертатися до білоруських прикордонників щодо відкриття "евакуаційного коридору" в обидва боки на пунктах пропуску Медінінкай і Шальчинінкай.

Литовські перевізники скаржаться, що втрачають велетенські суми через вимушену стоянку у Білорусі. Заступник керівника асоціації Linava Олег Тарасов у коментарі російськомовному DW заявив, що за попередній тиждень литовські перевізники "заплатили у білоруський бюджет приблизно 5 млн євро, яких не мали платити".

Близько тисячі фур довелося переміститися на майданчики в районі пунктів пропусків, вказані білоруськими митниками. У понеділок Лукашенко розпорядився стягувати 120 євро на день з кожної литовської вантажівки, а у разі відмови від сплати конфісковувати її. Водіям нібито лишають можливість покинути фури і перетнути кордон пішки.

Керівник асоціації Linava Ерландас Мікенас допустив акції протесту перевізників у Литві, якщо питання ніяк не вирішиться.

Нагадаємо, також 11 листопада Лукашенко доручив своєму МЗС провести переговори з Литвою щодо питання кордону.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс сказав, що виступає проти переговорів з Білоруссю.

Минулої ночі у Литві вчергове переспрямували кілька рейсів, що прямували до аеропорту Вільнюса, через присутність у повітряному просторі метеозондів з контрабандою з Білорусі.