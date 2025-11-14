Прем'єрка Литви заявила про опанування ситуації з метеокулями з Білорусі

Прем'єр-міністерка Литви Інга Ругінене каже, що Литва вже знає, як впоратися із загрозою, яку становлять контрабандні повітряні кулі, але підкреслює, що країна повинна бути готова до нових викликів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

"У сфері оборони ми повинні реагувати настільки швидко і бути гнучкими, щоб йти в ногу з технологіями. Сьогодні ми готові до одного, завтра виникає інша (загроза. – Ред.)", – сказала прем'єрка на пресконференції в Таллінні в п'ятницю.

"Сьогодні ми можемо сказати, що повітряні кулі під контролем, ми вже знаємо, що це таке і як це працює", – додала вона.

За словами Ругінене, загрози постійно змінюються, тому для того, щоб протистояти новим викликам, мають змінюватися пріоритети.

"Якщо кілька років тому ми говорили про одне, то сьогодні, безперечно, загроза йде з повітря, ми це дуже добре розуміємо", – сказала прем'єрка.

"Пріоритетом має бути протиповітряна оборона, починаючи з систем виявлення та інших систем. (...) Сьогодні всі оборонні рішення зосереджені на цьому", – додала вона.

За словами Ругінене, всі три країни Балтії адаптуються до нових загроз.

"Сьогодні – це так, завтра, якщо ситуація зміниться, ми, всі три країни Балтії, готові переставити пріоритети і реагувати на сьогоднішні реалії", – сказала глава уряду.

Нагадаємо, Литва на один місяць, до 30 листопада, залишила закритим кордон з Білоруссю у відповідь на регулярні гібридні "нальоти" метеокуль з контрабандою, що змушують зупиняти роботу аеропортів.

Внаслідок контрзаходів Білорусі в країні застрягли щонайменш тисяча литовських фур. Їх примусили стати на визначених майданчиках та сплачувати за кожен день перебування у Білорусі.

В асоціації перевізників у зв’язку з цим заявили, що допускають акції протесту у Литві.

Прем’єрка Інга Ругінене зі свого боку наголошує, що від уряду лунали досить чіткі сигнали про можливість закриття кордону, і перевізники мали розуміти, що продовження роботи стає ризиковим.

12 листопада у Литві заявила, що Білорусь вчергове відмовилася випустити литовські вантажівки. Водночас з Мінська надійшла пропозиція переговорів щодо ситуації на кордоні.