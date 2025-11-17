Литва ожидает технических контактов с Беларусью по застрявшим фурам

В Литве рассчитывают на технические контакты с белорусской стороной для решения ситуации застрявших в Беларуси литовских перевозчиков на фоне решения Литвы о закрытии границы.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Главный советник президента Литвы Дейвидас Матулионис сообщил, что во вторник Литва и Беларусь должны провести технические контакты по решению ситуации застрявших литовских перевозчиков.

"У нас есть наше видение, мы его представим и увидим, как они отреагируют. Если все будет выглядеть достаточно конструктивно – повторюсь, никто не заинтересован держать КПП закрытыми", – сказал Матулионис.

Напомним, Литва на один месяц, до 30 ноября, оставила закрытой границу с Беларусью в ответ на регулярные гибридные "налеты" метеозондов с контрабандой, которые заставляют останавливать работу аэропортов.

В результате контрмер Беларуси в стране застряли по меньшей мере тысяча литовских фур. Их заставили стать на спецплощадках и платить за каждый день пребывания в Беларуси.

В конце недели премьер Литвы заявила об "овладении ситуацией" с метеозондами из Беларуси.